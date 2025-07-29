Податкова викрила схему ухилення від ПДВ на 668 млн грн через дроблення бізнесу

Юридичні особи штучно розподілили свою діяльність між 491 ФОПом.

Державна податкова служба виявила схему штучного дроблення бізнесу, до якої вдалися сім торговельних мереж для ухилення від сплати податків.

Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

«Йдеться про шість мереж, які торгують побутовою технікою та електронікою, і ще одну — у сфері продажу жіночого одягу та взуття», — зазначила Карнаух на своїй фейсбук-сторінці.

За її словами, юридичні особи штучно розподілили свою діяльність між 491 ФОПом, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Загальний дохід цих фізосіб-підприємців перевищує 4 млрд грн.

«Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними підприємцями. Проте фактичні перевірки податкової та аналітичні дослідження показали інше», — зауважила Карнаух.

З’ясувалося, що ФОПи були пов’язані між собою: мали спільні IP-адреси, місця реєстрації, працювали в одних торгових точках, користувалися однією торговою маркою та мали спільних працівників.

«За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», — підкреслила Карнаух.

За даними ДПС, бюджет втратив унаслідок цієї схеми 668,5 млн грн податку на додану вартість. Інформацію вже передали до Бюро економічної безпеки України.