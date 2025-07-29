Регулятор зазначає, що монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Національний банк розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня цього року.

Як зазначає пресслужба НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок дасть змогу скоротити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

У зв’язку з цим Національний банк пропонує з 01 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу (додатковий випуск).

Проте ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття Національним банком окремого рішення про їх остаточне вилучення).

Банки України зможуть приймати від громадян та бізнесу монети номіналом 10 копійок для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Крім того, ці розмінні монети продовжать виконувати функцію засобу платежу в торговельній мережі: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

Водночас, якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Так, з 01 жовтня 2025 року під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводити заокруглення загальних сум у чеку пропонується за такими правилами:

Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок – заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

Сума, що закінчується від 25 до 49 копійок – заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

Сума, що закінчується від 51 до 74 копійок – заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

Сума, що закінчується від 75 до 99 копійок – заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року.

Як свідчить досвід використання правил заокруглення, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань обігу монет дрібних номіналів”, що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 07 серпня 2025 року включно.