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На кордоні з Румунією вилучили старовинні гроші та артефакт

У багажнику мікроавтобуса виявили банкноти і монети, датовані серединою XVIII — початком XX століття.

На кордоні з Румунією вилучили старовинні гроші та артефакт
вилучені гроші на кордоні з Румунією
Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Українські прикордонники виявили у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією старовинні монети та купюри, що можуть становити культурну цінність.

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Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, громадянин України прямував до Румунії мікроавтобусом. У багажному відділенні у прикордонники спільно з митниками виявили банкноти та монети, датовані серединою XVIII — початком XX століття, а також запальничку, ймовірно, часів Російської імперії.

Знахідки вилучили для проведення експертизи. Представники митниці склали відповідний протокол.
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