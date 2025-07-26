На кордоні з Румунією вилучили старовинні гроші та артефакт

У багажнику мікроавтобуса виявили банкноти і монети, датовані серединою XVIII — початком XX століття.

вилучені гроші на кордоні з Румунією

Українські прикордонники виявили у пункті пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією старовинні монети та купюри, що можуть становити культурну цінність.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, громадянин України прямував до Румунії мікроавтобусом. У багажному відділенні у прикордонники спільно з митниками виявили банкноти та монети, датовані серединою XVIII — початком XX століття, а також запальничку, ймовірно, часів Російської імперії.

Знахідки вилучили для проведення експертизи. Представники митниці склали відповідний протокол.