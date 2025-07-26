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Зеленський заслухав доповіді Сирського і керівників розвідок про ситуацію на фронті і полонених

Президент заявив, що за тиждень є результати в поповненні обмінного фонду для України.

Зеленський заслухав доповіді Сирського і керівників розвідок про ситуацію на фронті і полонених
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського, а також керівник Служби зовнішньої розвідки і Головного управління розвідки.

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За словами глави держави, особливу увагу приділили Покровському напрямку і Сумщині.

«Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння», - розповів Зеленський.

Президент додав, що за тиждень є і результати в поповненні обмінного фонду для України.

Під час зустрічі командування говорили про потреби підрозділів, зокрема, конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. 

«На наступному тижні говоритиму про це з партнерами. Окремі завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року», - сказав Зеленський.

Керівник СЗР доповів про результати застосування санкцій проти Росії.
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