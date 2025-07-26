Дніпропетровщина опинилася під масованою атакою РФ: є жертви та руйнування (оновлено)

Загинули загинули три людини та шестеро постраждали.

Уночі 26 липня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів є загиблі і постраждалі, пошкоджені промислові підприємства.

Онолення. За інформацією Лисака, у лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку.

За уточненими даними, у Дніпрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходиться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала – жінка", – ідеться у повідомленні.

Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці – зайнялися авто.

У Дніпровському районі вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення.

Фото: Сергій Лисак

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