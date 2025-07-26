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Зеленський: вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні – не може бути жодної тиші у відповідь

Російські військові підприємства, логістика, аеропорти мають відчувати, що їхня ж війна має для них реальні наслідки.

Зеленський: вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні – не може бути жодної тиші у відповідь
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований нічний обстріл по Дніпропетровщині, Харкову та Сумщині: не може бути жодної тиші у відповідь на російський терор.

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Фото: ДСНС

Президент засліхав ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Фото: ДСНС

"Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", – каже глава держави.

Фото: ДСНС

Президент наголосив: "точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир".

Фото: ДСНС
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