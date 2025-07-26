На Сумщині унаслідок російського терору поранено чотирьох цивільних, є пошкодження інфраструктури

У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час удару ворожого БпЛА 21 липня.

Унаслідок російських обстрілів Сумщини є загиблий і поранені. Ворог атакував цивільну інфраструктуру області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У лікарні помер 24-річний мешканець Путивльської громади, який отримав смертельні травми під час удару ворожого БпЛА по м. Путивль 21 липня.

У Шосткинській громаді внаслідок комбінованого удару РФ поранені 3 людини. В Есманьській громаді внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку.

"Протягом доби, з ранку 25 липня до ранку 26 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області", – кажуть в ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосував 10 скидань ВОГ з БпЛА та здійснив понад 30 ударів КАБів.

Також окупанти здійснили удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено два приватних будинки, двоповерховий будинок, приміщення навчального закладу;

у Середино-Будській громад пошкоджено приватний будинок;

в Есманьській громаді пошкоджено приватні будинки;

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адмінприміщення;

у Річківській громаді пошкоджено приватний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру, 4 багатоповерхових будинки, приміщення магазину, загорання 4 приватних будинків.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 46 людей.