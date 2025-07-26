На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині унаслідок російського терору поранено чотирьох цивільних, є пошкодження інфраструктури

У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час удару ворожого БпЛА 21 липня.

На Сумщині унаслідок російського терору поранено чотирьох цивільних, є пошкодження інфраструктури
Фото: Олег Григоров

Унаслідок російських обстрілів Сумщини є загиблий і поранені. Ворог атакував цивільну інфраструктуру області. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У лікарні помер 24-річний мешканець Путивльської громади, який отримав смертельні травми під час удару ворожого БпЛА по м. Путивль 21 липня. 

У Шосткинській громаді  внаслідок комбінованого удару РФ поранені 3 людини. В Есманьській громаді внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку.

"Протягом доби, з ранку 25 липня до ранку 26 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області", – кажуть в ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог застосував 10 скидань ВОГ з БпЛА та здійснив понад 30 ударів КАБів.

Також окупанти здійснили удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Зноб-Новгородській громаді  пошкоджено два приватних будинки, двоповерховий будинок, приміщення навчального закладу; 
  • у Середино-Будській громад пошкоджено приватний будинок;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, адмінприміщення;
  • у Річківській громаді пошкоджено приватний будинок, об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру, 4 багатоповерхових будинки, приміщення магазину, загорання 4 приватних будинків.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 46 людей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies