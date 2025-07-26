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Голова МЗС Туреччини: Україна та Росія досягли принципової домовленості про саміт лідерів

У Кремлі зустріч Путіна із Зеленським відкидали.

Голова МЗС Туреччини: Україна та Росія досягли принципової домовленості про саміт лідерів
Переговори України і Росії у Стамбулі
Фото: Хакан Фідан у X

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час спілкування з журналістами стверджував, що переговори Росії та України у Стамбулі мали раніше не оголошений результат. 

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Як пише турецьке медіа NTV, дипломат заявив, що сторони досягли "принципової домовленості про проведення у Туреччині саміту лідерів". Вочевидь йдеться про особисту зустріч диктатора Путіна з Президентом Володимиром Зеленським, на якій наполягає українська влада.

Фідан поділився своїм поглядом на війну в Україні: назвав її "дороговартісною та складною" і такою, що може "зробити можливою ще більшу війну та розкол на міжнародній арені".
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