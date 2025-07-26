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Reuters: Маск наказав відключити Starlink на Херсонщині під час українського наступу

У 2022 році мільярдер безпосередньо втрутився у хід війни.

Reuters: Маск наказав відключити Starlink на Херсонщині під час українського наступу
Ілон Маск
Фото: скрін

Агенція Reuters отримала доступ до інформації щодо наказу Ілона Маска у вересні 2022 року припинити обслуговування терміналів супутникового інтернету Starlink у зоні українського наступу, який завершився звільненням Херсона від російських окупантів.

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Люди з оточення Маска стверджують, що причиною таких його дій став страх перед ядерною ескалацією. Відключення Starlink безпосередньо вплинуло на хід війни: дрони-розвідники перестали передавати дані, а дальнобійна артилерія, залежна від наведення за допомогою мережі, не змогла точно вражати цілі.

За словами українських військових, рішення Маска призвело до провалу операції з оточення ворога у Бериславі. Попри те, що місто зрештою було звільнене, росіянам вдалося уникнути найгіршого для них сценарію.

Журналісти Reuters стверджують, що у деяких співробітників компаній Маска наказ відімкнути українські термінали Starlink від інтернету викликав шок та обурення. Сам мільярдер брехав у власних соцмережах, стверджуючи, що ніколи б не пішов на позбавлення української армії зв'язку.
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