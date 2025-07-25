Держспецзв'язку: щодня в Україні відбувається близько 15 кібератак

В основному до кібератак причетні російські хакери.

Від початку 2025 року в Україні відбувається близько 15 кібератак щодня, здебільшого до них причетні хакери з РФ.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Від початку 2025 року Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA фіксує в середньому близько 15 кіберінцидентів на день та відстежує понад 150 кластерів кіберзагроз (UAC)", — йдеться у повідомленні.

В основному кібератаки здійснюють пов'язані з Росією хакери. Зокрема:

UAC-0010 або Gamaredon/Primitive Bear/Aqua Blizzard (одна з найбільших загроз в контексті кібератак);

UAC-0184, UAC-0200 (спеціалізуються на атаках на військовослужбовців);

UAC-0218 / UAC-0219 (викрадення даних);

UAC-0050, UAC-0006 (є найактивнішими фінансово вмотивованими кластерами).

У Держспецзв'язку наголошують — кіберскладова є "невід’ємною частиною сучасної війни".

"Тактики, техніки та процедури хакерів постійно змінюються, вимагаючи безперервного моніторингу, дослідження їхньої активності та обміну інформацією на міжнародному рівні. Продовжуємо докладати максимум зусиль для захисту українського кіберпростору", — додали там.