УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Держспецзв'язку: щодня в Україні відбувається близько 15 кібератак

В основному до кібератак причетні російські хакери.

Держспецзв'язку: щодня в Україні відбувається близько 15 кібератак
Фото: Reuters

Від початку 2025 року в Україні відбувається близько 15 кібератак щодня, здебільшого до них причетні хакери з РФ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Від початку 2025 року Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA фіксує в середньому близько 15 кіберінцидентів на день та відстежує понад 150 кластерів кіберзагроз (UAC)", — йдеться у повідомленні.

В основному кібератаки здійснюють пов'язані з Росією хакери. Зокрема:

  • UAC-0010 або Gamaredon/Primitive Bear/Aqua Blizzard (одна з найбільших загроз в контексті кібератак);
  • UAC-0184, UAC-0200 (спеціалізуються на атаках на військовослужбовців);
  • UAC-0218 / UAC-0219 (викрадення даних);
  • UAC-0050, UAC-0006 (є найактивнішими фінансово вмотивованими кластерами).

У Держспецзв'язку наголошують — кіберскладова є "невід’ємною частиною сучасної війни".

"Тактики, техніки та процедури хакерів постійно змінюються, вимагаючи безперервного моніторингу, дослідження їхньої активності та обміну інформацією на міжнародному рівні. Продовжуємо докладати максимум зусиль для захисту українського кіберпростору", — додали там.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies