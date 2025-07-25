У Львові попрощалися з 12 військовими, які загинули в авіатрощі ІЛ-76 під Білгородом

Серед них були ветерани АТО, добровольці, мобілізовані, дехто повернувся з-за кордону, щоб вступити в лави Сил оборони.

прощання із військовополоненими, що загинули в авіатрощі ІЛ-76 під Білгородом

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 25 липня відбулося прощання з 12 українськими військовополоненими, які загинули внаслідок падіння російського літака ІЛ-76 над Білгородською областю 24 січня 2024 року.

Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ).

Всі загиблі були бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. Вони пройшли службу на фронті, потрапили в російський полон і не повернулися звідти живими. Серед них були ветерани АТО, добровольці й мобілізовані, дехто повернувся з-за кордону, щоби вступити до війська. Наймолодшому було 26 років, найстаршому — 56.

За даними МІПЛ, ці військові були в російських списках на обмін, який мав відбутися 24 січня. Того ж дня Росія заявила, що літак ІЛ-76 із військовополоненими був нібито збитий. Згодом опублікували список загиблих, де було 65 імен українських військових. Тіла повернули лише 8 листопада минулого року.

Наразі підтверджено загибель щонайменше 56 військових зі списків, повідомили в МІПЛ.

Прощання з такою кількістю загиблих полонених у Гарнізонному храмі відбулося вперше. Після церемонії тіла повезли до рідних громад для поховання. Троє з них знайдуть останній спочинок у Львові 26 липня.

Подробиці про падіння Іл-76