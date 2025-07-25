У Львові попрощалися з 12 військовими, які загинули в авіатрощі ІЛ-76 під Білгородом

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові 25 липня відбулося прощання з 12 українськими військовополоненими, які загинули внаслідок падіння російського літака ІЛ-76 над Білгородською областю 24 січня 2024 року.
Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ).
Всі загиблі були бійцями 24-ї окремої механізованої бригади. Вони пройшли службу на фронті, потрапили в російський полон і не повернулися звідти живими. Серед них були ветерани АТО, добровольці й мобілізовані, дехто повернувся з-за кордону, щоби вступити до війська. Наймолодшому було 26 років, найстаршому — 56.
За даними МІПЛ, ці військові були в російських списках на обмін, який мав відбутися 24 січня. Того ж дня Росія заявила, що літак ІЛ-76 із військовополоненими був нібито збитий. Згодом опублікували список загиблих, де було 65 імен українських військових. Тіла повернули лише 8 листопада минулого року.
Наразі підтверджено загибель щонайменше 56 військових зі списків, повідомили в МІПЛ.
Прощання з такою кількістю загиблих полонених у Гарнізонному храмі відбулося вперше. Після церемонії тіла повезли до рідних громад для поховання. Троє з них знайдуть останній спочинок у Львові 26 липня.
Подробиці про падіння Іл-76
- Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що Росія раніше вдавалася до смертельних провокацій із полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну.
- Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР спершу сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості". Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців вчасно доставили на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.
- Володимир Зеленський повідомив, що ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.
- Журналісти Радіо Свободи встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк займається обслуговуванням військово-транспортних засобів, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії РФ.
- За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора увечері Генштаб повідомив, що Збройні Сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
- Андрій Юсов згодом заявив, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.