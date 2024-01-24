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У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)

Джерела у ЗСУ підвтердили "Українській правді" збиття літака. РосЗМІ повідомляють про 63 загиблих.

У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76 (виправлено)
Падіння російського військового літака, 24 січня 2024
Фото: скріншот відео

У Бєлгородській області впав російський військовий літак Іл-76. 

Імовірно, йдеться про військово-транспортний Іл-76. Такі використовує російська військова та цивільна авіація.

Бєлгородські паблики викладають відеозапис аварії. 

Повідомляється, що авіакатастрофа могла статися біля хутора Кривого. 

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що на місці працюють слідча група та рятувальники.

"Українська правда" з посиланням на анонімні джерела писала, що до падіння літака нібито причетні українці. Але інше джерело журналістів це не підтвердило. 

"Раніше в матеріалі із посиланням на джерела в ЗСУ вказувалося, що вони причетні до падіння літака. Водночас інше джерело УП не підтвердило цю інформацію", – написали журналісти. 

Літак впав у Корочанському районі Бєлгородської області. 

РосЗМІ повідомляють про 63 загиблих. Зокрема, телеграм-канал 112 повідомляє, що всі люди, які знаходилися на борту Іл-76, що розбився в Корочанському районі, загинули.

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими закликав не поширювати непідтверджені дані про перебування на борту полонених. 

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