Контррозвідка Служби безпеки викрила і затримала на Донеччині зрадника, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони біля Авдіївки.
"За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року", – повідомили у СБУ.
У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Телеграм-групах.
У "обов’язки" ворожого агента входило виявлення локацій техніки і передача координатів у ФСБ для здійснення ударів. Щоб зібрати розвіддані, зрадник обходив прифронтову територію та робив "потрібні" мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.
"У зоні особливої уваги рашистів були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley", – додали у Службі безпеки.
Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку.
Затримали поплічника ворога у власному помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з російськими спецслужбами.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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