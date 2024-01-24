В Харкові призупинили роботи у зруйнованому росіянами будинку

Зруйнований 23 січня 2024 року росіянами будинок у Харкові

Ввечері 23 січня у Харкові призупинили пошукові роботи у зруйнованій російським обстрілом п'ятиповерхівці.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Пошукові роботи на місці влучання в п'ятиповерхівку призупинені. Охороняємо всі зруйновані будинки", - написав Болвінов.

Він уточнив, що зранку продовжиться розбір завалів. Для цього треба знести стіну, оскільки є загроза обвалення.

Крім того, поліція працює над упізнанням одного із загиблих по ДНК після того як знайшли родичів.