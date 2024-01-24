В Харкові призупинили роботи у зруйнованому росіянами будинку

Ввечері 23 січня у Харкові призупинили пошукові роботи у зруйнованій російським обстрілом п'ятиповерхівці.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"Пошукові роботи на місці влучання в п'ятиповерхівку призупинені. Охороняємо всі зруйновані будинки", - написав Болвінов.
Він уточнив, що зранку продовжиться розбір завалів. Для цього треба знести стіну, оскільки є загроза обвалення.
Крім того, поліція працює над упізнанням одного із загиблих по ДНК після того як знайшли родичів.
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Вранці російська армія знову вдарила по Харкову. Повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку,
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Станом на 18:45 було відомо вже про вісьмох загиблих. 62 людини отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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Крім того, росіяни били по місту і вночі.