Головне за вівторок, 23 січня: наслідки ракетних ударів по Харкову, бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, "Рамштайн"-18

Унаслідок обстрілу росіянами Харкова повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Місто частково знеструмлено.

В етері телемарафону міський голова повідомив, що під завалами виявили тіло ще однієї жертви, дитини. Станом на 18.45 було відомо вже про вісьмох загиблих. 62 людини отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Серед поранених вісім діток і троє працівників поліції, які розбирали завали.

Ввечері 23 січня росіяни втретє за день обстріляли Харків, повідомив Ігор Терехов.

“І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає” - написав він пізніше.

Він додав, що росіяни завдали удару по місцю, де розташовані виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 42 бойові зіткнення.

Також росіяни завдали 81 авіаційного удару та здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та станції РЕБ окупантів.

На Авдіївському напрямку відбили 4 атаки поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 9 разів безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 січня – в нашій новині.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон і область. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, під обстріл потрапив Корабельний район обласного центру. Там постраждала 29-річна жінка. Її доправили до лікарні, де діагностували вибухову травму та поранення руки. Херсонці надають меддопомогу.

Ще одна російська атака припала на населений пункт у Бериславському районі, повідомила Херсонська обласна прокуратура. Тут рашисти близько 15.10 влучили у приватний будинок. Під його завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних заходів деблокували жінку, але її травми виявились несумісними із життям. Дорогою до лікарні вона померла.

Також на місці удару знайшли тіло загиблого чоловіка.

23 січня близько 3.40 росіяни обстріляли місто Балаклію, а зранку - селище Козача Лопань, повідомила Харківська обласна прокуратура.

По Балаклії випустили ракети. Був пошкоджений будинок на вісім квартир. Отримали тілесні ушкодження двоє жителів: 77-річна жінка та 87-річний чоловік.

На Козачу Лопань, за попередніми даними, скинули керовані авіабомби. Внаслідок цього зруйновано житлові будинки, господарчі будівлі, кафе, магазини тощо.

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

23 січня стартувало онлайн-засідання 18-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Як ідеться на сайті Пентагону, міністр оборони США Ллойд Остін закликав партнерів посилити українську ППО новими системами.

"Захисники України продовжують завдавати значних втрат силам Кремля. Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у обраній ним необачній та безрозсудній війні. І Путін сподівається, що ракети тйа безпілотники деморалізують український народ та зламають бойовий дух української армії. Тому я закликаю цю групу копати глибше, щоб забезпечити Україну більш життєво необхідними наземними системами ППО та перехоплювачами", - заявив Остін.

Очільник Пентагону відзначив, що російська армія дуже ослаблена та деморалізована, а Україна повернула собі понад половину території, яку захопила Росія після повномасштабного вторгнення.

"Наша підтримка боротьби України з тиранією робить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо самовладання, якщо ми здригнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми лише викличемо ще більше кровопролиття та хаос. Таким чином, суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. І ми не повинні вагатися у нашій підтримці України", - сказав Остін.

Подробиці – в новині.

Парламент Туреччини 23 січня почав розгляд законопроєкту, яким мають затвердити протокол вступу Швеції до НАТО, передає Türkiye.

Минулого місяця Комітет зі закордонних справ турецького парламенту дав зелене світло членству Швеції в НАТО.

Згодом Вloomberg повідомив, що турецький парламент підтримав цей закон. Тепер його скерують на підпис Ердогану, потім передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!