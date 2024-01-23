Прикордонники затримали нелегала, який намагався втекти в Румунію

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили авто, водійка якого допомагала чоловіку втекти з України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Неподалік українсько-румунського кордону прикордонники зупинили легковик з пасажиром і водійкою, яка допомагала чоловіку в незаконному переправленні за кордон”, - розповіли в ДПСУ.
Уточнюється, що жінка погодилась незаконно переправити порушника до Румунії за 2 тис. доларів.
Правоохоронці встановлюють організатора схеми.
Затримана жінка понесе кримінальну відповідальність, на порушника складено адмінпротокол.
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