Прикордонники затримали нелегала, який намагався втекти в Румунію

Затримані на кордоні з Румунією нелегал та його посібниця

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили авто, водійка якого допомагала чоловіку втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Неподалік українсько-румунського кордону прикордонники зупинили легковик з пасажиром і водійкою, яка допомагала чоловіку в незаконному переправленні за кордон”, - розповіли в ДПСУ.

Уточнюється, що жінка погодилась незаконно переправити порушника до Румунії за 2 тис. доларів.

Правоохоронці встановлюють організатора схеми.

Затримана жінка понесе кримінальну відповідальність, на порушника складено адмінпротокол.

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