Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині: ДБР відкрило провадження
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Коаліція артилерії. Стратегічна перевага за рахунок ЄС
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
«В Україну запрошують зірок архітектури, а радянський підхід залишається». Юліан Чаплінський про відбудову і діалог з громадами
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники затримали нелегала, який намагався втекти в Румунію

Ціна питання склала 2 тисячі доларів.

Прикордонники затримали нелегала, який намагався втекти в Румунію
Затримані на кордоні з Румунією нелегал та його посібниця
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) зупинили авто, водійка якого допомагала чоловіку втекти з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Неподалік українсько-румунського кордону прикордонники зупинили легковик з пасажиром і водійкою, яка допомагала чоловіку в незаконному переправленні за кордон”, - розповіли в ДПСУ.

Уточнюється, що жінка погодилась незаконно переправити порушника до Румунії за 2 тис. доларів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Правоохоронці встановлюють організатора схеми. 

Затримана жінка понесе кримінальну відповідальність, на порушника складено адмінпротокол.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies