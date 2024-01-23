Як після Ірпеня, Бучі, Бородянки, можна стояти осторонь? – “Саба” з ГУР МО

Командир спецпідрозділу “Артан” ГУР МО з позивним "Саба" підкреслив, що факт користі людини у цивільному житті чітко прописаний в законодавстві. Ті ж люди, які ставлять це під сумнів, шукають собі виправдання, щоб не йти на фронт.

Доцільність мобілізації в Україні вирішують відповідні компетентні органи, а не люди, які шукають спосіб та виправдання, щоб відкосити від фронту.

Таку думку у шостому випуску проєкту “Станція Краматорськ”, який робиться спільно Центром протидії дезінформації РНБО та Укрінформ, висловив командир спецпідрозділу “Артан” ГУР МО з позивним "Саба". Його підрозділ проводив спецоперації: біля "вишок Бойка", в окупованому Енергодарі, Криму та на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Спецпризначенець підкреслив, що факт користі людини у цивільному житті чітко прописаний в законодавстві. Ті ж люди, які ставлять це під сумнів, шукають собі виправдання, щоб не йти на фронт.

“Почалася війна і хтось вирішив, що він не готовий йти і захищати свою святу землю. Тоді питання наступне. Що він готовий робити для суспільства? Чому він не виїхав звідси до повномасштабного вторгнення?” – запитав “Саба”.

Також спецпризначенець переконаний, що після тих страшних речей, які вчинив ворог в Ірпені, Бучі, Бородянці та інших містах України, починаючи з 2014 року, не можна залишатися осторонь.

Нагадаємо, у попередньому випуску “Станції Краматорськ” підтримку щодо мобілізації висловив військовий “Осман”.

Сам законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку Кабмін вніс до Верховної Ради 25 грудня 2023. 11 січня через палкі дискусії у парламенті Уряд відкликав цей законопроєкт. Наразі відомо, що Кабмін збирається внести відредагований документ про мобілізацію до парламенту вже скоро.