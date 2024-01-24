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На окупованих територіях помічені найманці з Малайзії, – ЦНС

Їх супроводжує перекладач. Також помічені колишні “вагнерівці”.

На окупованих територіях помічені найманці з Малайзії, – ЦНС
Фото: ЦНС

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики, повідомляє Центр національного спротиву. 

На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”. Наразі бойовики перебувають на полігоні.

Спротив нагадує, що також в складі ЗС РФ  неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни посилили репресії проти українського підпілля на сході України. Окупанти намагаються протидіяти партизанському руху на сході України.

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