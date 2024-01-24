На окупованих територіях помічені найманці з Малайзії, – ЦНС

Їх супроводжує перекладач. Також помічені колишні “вагнерівці”.

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики, повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”. Наразі бойовики перебувають на полігоні.

Спротив нагадує, що також в складі ЗС РФ неодноразово помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись наймаництвом.

Раніше Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни посилили репресії проти українського підпілля на сході України. Окупанти намагаються протидіяти партизанському руху на сході України.