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Росіяни посилили репресії проти українського підпілля на сході України, — Центр нацспротиву

Окупанти намагаються протидіяти партизанському руху на сході України.

Росіяни посилили репресії проти українського підпілля на сході України, — Центр нацспротиву
репресії на окупованих територіях
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях сходу України, щоб протидіяти партизанському руху. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупанти посилюють контррозвідувальний режим — збільшили кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення.

Шукають росіяни саме наявність паспорту України, прописки, смартфонів та будь якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України. 

"Ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на ТОТ, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу противника", — зазначають у ЦНС.

  • На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники “слідчого комітету” здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Окупанти намагаються знайти інформаторів ЗСУ серед підлітків.
  • На окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують посилювати репресії проти українського народу. Оскільки контроль над даним регіоном є ключовим для забезпечення логістики на ТОТ Кримського півострова, Кремль відрядив туди чергову партію співробітників ФСБ.
  • Раніше зазначалося, що росіяни посилили контрдиверсійний режим окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього вони завезли спецпризначенців, які полюватимуть на українське підпілля.
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