Росіяни посилили репресії проти українського підпілля на сході України, — Центр нацспротиву

Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях сходу України, щоб протидіяти партизанському руху.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупанти посилюють контррозвідувальний режим — збільшили кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення.

Шукають росіяни саме наявність паспорту України, прописки, смартфонів та будь якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України.

"Ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на ТОТ, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу противника", — зазначають у ЦНС.