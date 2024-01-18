На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей

Нині у пари двоє дітей - сини шести та близько трьох років. Чекають третього, який має народитися в березні.

На Одещині в селі Ширяєве працівники ТЦК, які в серпні мобілізували 29-річного Бориса Глушака, що згодом помер у військовій частині, змушували чоловіка, який у березні має стати батьком третьої дитини, приховувати довідки про шлюб та документи щодо батьківства. Про це LB.ua розповіла його вагітна дружина.

Нині у пари двоє дітей - сини шести та близько трьох років. Чекають третього.

Місяць тому чоловіку, якому у 2023 році виповнилось 27, прийшла повістка. З нею він одразу пішов до військкомату, каже Люба.

"Він не ховався. Пішов і за другою повісткою. Через те, що я на сьомому місяці вагітності, ми взяли довідку з лікарні, що мені в березні народжувати. Після того його з цими документами возили ледь не по всій Україні - ніхто його не хотів брати на ті два місяці. У білеті ставили штамп, що він непридатний", - розповідає жінка.

З цим питанням, каже, зверталися на гарячу лінію Міноборони. Там їм сказали, що чоловік може ці два місяці просто ходити відмічатися у ТЦК, що він тут, на місці. А коли дитина народиться - занести копії трьох свідотств, аби його списали. "Але воєнком так у нього в’ївся, мабуть, хтось добре заплатив, аби замість нього мого чоловіка впхали", - припускає жінка.

На початку тижня, каже, його привезли назад і після того воєнком не відпустив її чоловіка додому. В середу його повезли на Кривий Ріг.

"Дорогою його почали залякувати, що якщо ще й там покаже довідку і його не візьмуть - то його відвезуть у Херсон. Боюся, щоб дорогою з ним нічого там не зробили", - ділиться жінка.

Довідку чоловік Люби усе ж показав. Довелося показувати фото документів, які він раніше зберіг в телефоні, бо до справи, каже, працівники ТЦК ні свідоцтва про народження дітей, ні свідоцтво про шлюб не прикріпили.

Не прийняли його і в Кривому Розі, каже жінка. В результаті представник ТЦК повіз її чоловіка в Одесу. Дорогою, каже, чоловік поставив на заправці зарядитися телефон, а коли повернувся, побачив, що фото документів видалені, каже Люба.

Далі її чоловіка мають таки повернути назад у Ширяєве.

"Знаю ще, що воєнком дзвонив Гроховецькому (представник ТЦК, який супроводжує її чоловіка, - LB.ua), сказав, щоб коли вони приїдуть, Андрюша прийшов отримав повістку на 23 число, ще кудись будуть везти його", - розповідає Люба.

Нині жінка за рекомендацією Спеціалізованої прокуратури Південного регіону написала заяву в поліцію. Також звернулася до місцевої прокуратури. Там їй сказали, що розслідуватимуть цю справу.

Люба зазначає, що після історії з Борисом Глушаком у серпні 2023 року, в місцевому ТЦК ніяких кадрових змін так і не провели.

"Коли перший раз чоловіка забрали з роботи без документів, без нічого привезли в ТЦК, я запитувала, яке вони мали право. Тоді воєнком мені і за Бориса казав, що не було ніяких довідок підтвердження, що він хворий, і казав "Ми не винні в тому, що він помер", - ділиться жінка.

Нагадаємо, за словами односельчан, у хлопця була інвалідність з дитинства. Та йому однаково вручили повістку, військово-лікарська комісія визнала придатним, і вже наступного дня Бориса відправили у військову частину, де він помер.

Версій, чому так сталося, озвучили декілька, зокрема, епілептичний напад або серцевий. За словами керівника Ширяївської центральної районної лікарні Валерія Беня, у лікарському свідоцтві про смерть причиною вказано набряк мозку. Водночас в офіційному дописі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону зазначено, що "слідчі перевіряють своєчасність надання військовослужбовцю кваліфікованої невідкладної медичної допомоги після приступу епілепсії".

Зазначимо, що колишній державний член експертної групи Директорату громадського здоров'я МОЗ і профілактики захворюваності Павло Поламарчук повідомляв, що отримав від родичів покійного Бориса фото паперової медичної документації, де є запис, "що покійний перебував на обліку з діагнозом "затримка психічного розвитку".