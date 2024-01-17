15 років за ґратами проведе російський агент, який шпигував за річпортом Ізмаїла

Працівник одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після повномасштабного вторгнення дистанційно завербували російські спецслужби, отримав 15 років ув’язнення.

"Російський агент збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру Одещини", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Найбільше ворога цікавили місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території Ізмаїла. Також він стежив за автотранспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони.

Отримані відомості чоловік надсилав окупантам текстовими повідомленнями, до яких прикріпляв фото та електронні координати об’єктів через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації в Одеській області наприкінці січня минулого року.Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

СБУ регулярно викриває і "садить" зрадників