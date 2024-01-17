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15 років за ґратами проведе російський агент, який шпигував за річпортом Ізмаїла

Зрадником виявився працівник одного із підприємств Ізмаїльського річкового порту.

15 років за ґратами проведе російський агент, який шпигував за річпортом Ізмаїла
У Ізмаїлі працівник річкового порту передавав розвіддані ворогу
Фото: СБУ

Працівник одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після повномасштабного вторгнення дистанційно завербували російські спецслужби, отримав 15 років ув’язнення. 

"Російський агент збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру Одещини", – йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Найбільше ворога цікавили місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території Ізмаїла. Також він стежив за автотранспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони.

Отримані відомості чоловік надсилав окупантам текстовими повідомленнями, до яких прикріпляв фото та електронні координати об’єктів через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації в Одеській області наприкінці січня минулого року.Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. 

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

СБУ регулярно викриває і "садить" зрадників

  • Депутата-колаборанта Херсонської міськради засудили до 10 років позбавлення волі. Засуджений співпрацював із окупантами і став "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".
  • 9 років за ґратами проведе інформатор проросійського блогера Лєбєдєва, який працює на ФСБ. Зрадник коригував удари по Миколаївщині, а також збирав дані про переміщення техніки ЗСУ.
  • 12 років тюрми отримав інформатор росіян, який розвідував позиції Сил оборони в районі Авдіївки. Його затримали у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.
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