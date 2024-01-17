Буковинець за 10 тис. доларів обіцяв посаду у відділі по боротьбі з корупцією СБУ

У Чернівецькій області повідомили про підозру військовослужбовцю прикордонного загону, який за гроші запропонував знайомому влаштувати на посаду діловода у відділ по боротьбі з корупцією Служби безпеки України.
Як повідомили у Офісі генпрокурора, при цьому чоловік представився чинним співробітником спецслужби, у якого є "зв’язки".
Також він пообіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації, коли той потрапить на посаду у тиловий підрозділ силової структури. Свої послуги буковинець оцінив у 10 тис доларів.
Затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання грошей у одному із торгово-розважальних центрів Чернівців. У затриманого виявили шеврон із абревіатурою «СБУ», посвідчення та зброю. Вилучені речові докази скерували на експертизу.
Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Крім цього, перевіряється причетність затриманого до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.
Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.
- Нещодавно суддю Білгород-Дністровського суду Одещини, якого викрили на схемі з уникнення мобілізації, відправили під варту. Він може внести заставу в розмірі майже 1,06 млн грн. Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня.
- Також оголосили про підозру киянці, яка вимагала 9500 євро за включення у базу "Шлях" у представника благодійної організації.
- На Одещині викрили посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації. "Такса" за послуги була різною: за 2000 доларів можна було отримати документи про визнання непридатними до військової служби, а за 3000 доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.