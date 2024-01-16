Суддю Білгород-Дністровського суду Одещини, якого викрили на схемі з уникнення мобілізації, відправили під варту

Він може внести заставу в розмірі майже 1,06 млн грн.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту суддю Білгород-Дністровського суду Олександра Боярського.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 16 січня відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС. Боярського, за даними Центру протидії корупції, викрили на одержанні хабара за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації,

Суддя може внести заставу в розмірі майже 1,06 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня.

Що відомо про затримання судді Білгород-Дністровського суду