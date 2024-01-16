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Суддю Білгород-Дністровського суду Одещини, якого викрили на схемі з уникнення мобілізації, відправили під варту

Він може внести заставу в розмірі майже 1,06 млн грн.

Суддю Білгород-Дністровського суду Одещини, якого викрили на схемі з уникнення мобілізації, відправили під варту
Фото: З відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд відправив під варту суддю Білгород-Дністровського суду Олександра Боярського.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 16 січня відповідне рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС. Боярського, за даними Центру протидії корупції, викрили на одержанні хабара за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації,

Суддя може внести заставу в розмірі майже 1,06 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня.

Що відомо про затримання судді Білгород-Дністровського суду 

  • Нещодавно Служба безпеки України і Антикорупційне бюро ліквідували масштабну корупційну схему у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Її фігуранти допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.
  • До схеми причетні співробітники суду і посередники, які від середини квітня 2022 року встигли «оформити» понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів.
  • Суддя, наприклад, одержав 1500 доларів США за обіцянку ухвалити потрібне рішення - встановити місце проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби чоловік зміг уникнути мобілізації та як підставу для виїзду за кордон.
  • Перед цим вийшло дослідження NGL.media. Журналісти з'ясували, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії різко зросла кількість батьків, які через суд відбирають дітей у матерів. Проаналізувавши майже 30 тис. схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках, виявилося, що абсолютна більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними. Такі рішення приймають по усій країні, але більше 30% в одному конкретному суді – Білгород-Дністровському міськрайонному. Лише у 2023-му цей суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини.
  • Днями Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Боярського під вартою.
  • Журналісти "Слідства.Інфо" виявили водночас, що родичі судді стали власниками дорогої нерухомості у 2023 році на понад 500 тисяч доларів. Згідно з деклараціями, Боярський навіть не має власного житла й авто. 
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