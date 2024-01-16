Унаслідок обстрілу Тягинки поранено двох людей

Російська армія вдарила по Тягинці Херсонської області, внаслідок чого поранені двоє людей.

Постраждалими є чоловік та жінка, і їх обох довелося госпіталізувати. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Під удар ворога потрапили 42-річна жінка та 38-річний чоловік, котрі йшли вулицею. У них діагностували уламкові поранення", – написав він.

Тягинка – село в Бериславському районі. До масштабної війни кількість населення складала близько 2000 людей.

Удари по Херсонській області росіяни проводять щодня, і також вони намагаються відсунути захисників від зайнятих плацдармів на лівому березі річки Дніпро.