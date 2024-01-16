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На Донеччині під ворожий обстріл потрапила ТЕС

Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання.

На Донеччині під ворожий обстріл потрапила ТЕС
Ілюстративне фото
Фото: Міненерго

Під ворожий обстріл потрапила ТЕС в Донецькій області. 

Про це повідомляє Міненерго. 

Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання.  

Також відомство пвоідомило, що дефіциту електроенергії не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії. 

Водоночас Міненерго вкотре наголосило на необхідності економного споживання електроенергії у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).

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