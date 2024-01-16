На Донеччині під ворожий обстріл потрапила ТЕС

Під ворожий обстріл потрапила ТЕС в Донецькій області.

Про це повідомляє Міненерго.

Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання.

Також відомство пвоідомило, що дефіциту електроенергії не зафіксовано. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії.

Водоночас Міненерго вкотре наголосило на необхідності економного споживання електроенергії у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години).