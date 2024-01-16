"Не вірте фейкам, вірте в Україну", – Дмитро Кулеба про закиди щодо втрати американської зброї

Він каже, що всі спроби росіян звинуватити Україну в продажі наданої допомоги були фейками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що все озброєння, яке американці надають для боротьби українцям, буде використано "з найкращою метою, щоб ця допомога якнайшвидше закінчилася перемогою України". Про це він сказав у інтерв'ю ABC News на тлі звіту генерального інспектора Міністерства оборони США, згідно з яким американські посадовці не реєстрували та не відстежували належним чином надіслану в Україну військову допомогу на суму близько мільярда доларів.

Розслідування США та Європейського Союзу не виявили жодних доказів того, що західна військова допомога, надіслана Україні, була використана не за призначенням. "Кожна спроба Росії дезінформувати світ про ймовірний витік або незаконний обіг американської зброї в інші частини світу… виявилася фальшивкою", – додав глава МЗС України.

Він наголосив: "Не вірте фейкам, вірте Україні".

Звіт, про який йдеться, каже, що американський персонал не зміг належним чином відстежити деяку американську зброю вартістю понад мільярд доларів.

Генеральний інспектор Роберт Сторч виявив, що, попри те, що практика обліку покращилася після початку вторгнення Росії, станом на червень 2023 відстеження більше половини поставлених США Javelin, ракет Stinger, приладів нічного бачення та інших предметів оборони, що підлягають посиленому обліку, залишилися недотриманими.

Це не означає, що це озброєння було використано не за призначенням, йдеться лише про недотримання американцями процедури моніторингу. У звіті не стверджується, що будь-яка зброя була використана не за призначенням. Там йдеться, що "визначення, чи було перенаправлення такої допомоги, виходить за межі нашої оцінки". Представники адміністрації також підкреслили, що звіт ґрунтується на даних, яким понад шість місяців, і стверджували, що ретельні вимоги посиленого моніторингу кінцевого використання часто є непрактичними під час активного конфлікту.