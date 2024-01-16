Росіяни торік вкрали з тимчасово окупованих територій майже 5 млн тонн зерна, - Центр національного спротиву

Аграрії на тимчасово окупованих територіях мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової.

Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території України, зокрема вивозити звідти зерно.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що у 2023 році росіяни зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 млн тонн зерна.

На тимчасово окупованих територіях діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової. Після цього гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю.