Росіяни торік вкрали з тимчасово окупованих територій майже 5 млн тонн зерна, - Центр національного спротиву

Росіяни продовжують грабувати тимчасово окуповані території України, зокрема вивозити звідти зерно.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що у 2023 році росіяни зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 млн тонн зерна.
На тимчасово окупованих територіях діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової. Після цього гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю.
- Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає у Європі. Цю проблему необхідно врахувати у санкційному механізмі. Таку думку висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з очільниками України і Швейцарії та прем'єром Литви за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine.