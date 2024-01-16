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Умєров і міністр оборони Румунії обговорили розмінування Чорного моря і обмін візитами

"Очікуємо на посилення оборонної співпраці між нашими країнами", - зазначив українським міністр.

Умєров і міністр оборони Румунії обговорили розмінування Чорного моря і обмін візитами
Фото: Пресслужба Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з румунським колегою Анджелом Тилваром.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

Міністр проінформував очільника румунського Міноборони про ситуацію на фронті і висловив вдячність за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16.

Міністри обговорили регіональну безпеку й ініціативу з розмінування Чорного моря - MCM Black Sea.

"Очікуємо на посилення оборонної співпраці між нашими країнами. Також домовилися про обмін візитами задля зміцнення нашого діалогу", - додав Умєров.

  • Нещодавно Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.
  • Президенти України і Румунії цього місяця домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
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