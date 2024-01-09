Зеленський і президент Румунії домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки

Також глави держав обговорили збільшення обсягів українського експорту і підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Лідери держав домовилися розпочати консультації щодо двосторонніх безпекових гарантій у межах спільної декларації «Групи семи» та України, ухваленої у Вільнюсі.

Також Зеленський повідомив, що експорт української продукції через Румунію збільшився з двох до трьох мільйонів тонн на місяць. Тож президенти обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових чотирьох мільйонів тонн.

Український президент подякував Румунії за підтримку рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і готовність Бухареста ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції. При цьому Йоганніс високо оцінив ухвалене нашої державою законодавство щодо національних меншин.

Очільники держав обговорили двосторонню оборонну співпрацю, зокрема, аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.