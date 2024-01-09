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Зеленський і президент Румунії домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки

Також глави держав обговорили збільшення обсягів українського експорту і підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський і президент Румунії домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки
Володимир Зеленський і Клаус Йоганніс
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Лідери держав домовилися розпочати консультації щодо двосторонніх безпекових гарантій у межах спільної декларації «Групи семи» та України, ухваленої у Вільнюсі.

Також Зеленський повідомив, що експорт української продукції через Румунію збільшився з двох до трьох мільйонів тонн на місяць. Тож президенти обговорили можливість подальшого розширення пропускної здатності пунктів перетину кордону, щоб цей показник досяг цільових чотирьох мільйонів тонн.

Український президент подякував Румунії за підтримку рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і готовність Бухареста ділитися власним досвідом у питанні європейської інтеграції. При цьому Йоганніс високо оцінив ухвалене нашої державою законодавство щодо національних меншин.

Очільники держав обговорили двосторонню оборонну співпрацю, зокрема, аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

  • У липні 2023-го члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
  • Підписання декларації відбулося в межах саміту НАТО у Вільнюсі. Президент США Джо Байден зазначив, що ця декларація засвідчує довготривалу підтримку України. 
  • Минулого місяця глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що до декларації лідерів G7 та України вже приєдналася 31 держава, а 15 держав готові розпочати консультації щодо укладення двосторонніх угод.  Єрмак зауважив, що важливою частиною двосторонніх угод будуть положення щодо спільного оборонного виробництва.
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