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"Українська команда" передала тисячу хотпаків Третій штурмовій бригаді

Загалом теплі набори отримають 50 тисяч захисників.

Волонтерський штаб «Українська команда» передав Третій штурмовій бригаді велику партію обігрівних наборів, які дуже потрібні бійцям на передовій. В окопах вночі – до мінус 20 градусів, зазначає «Українська команда».

«Українська команда» передала ще одну тисячу теплих наборів. Вони підуть бійцям героїчної Третьої штурмової бригади. Вони завжди там, де найважче. А ми разом з вами робимо все, щоб забезпечити їх усім необхідним», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Ця бригада була створена в Києві у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Її бійці звільняли Київську область та Херсон, потім стійко захищали Бахмут, зазначають у волонтерському штабі.

Загалом «Українська команда» забезпечить зігрівальними наборами 50 тисяч захисників.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва.

Також повідомлялося, що загалом волонтери сформували обігрівні набори для 100 батальйонів.

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