НАЗК внесло припис Шмигалю через порушення урядом вимог закону “Про запобігання корупції”

Відомство повідомило, що уряд за минулий рік прийняв 131 постанову без проведення антикорупційної експертизи.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Протягом 2023 року Кабінет Міністрів України допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції» в частині ненадсилання проєктів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи”, – інформує НАЗК.

Антикорупційне агентство зазначає, що серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як то затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії РФ, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо.

Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, Уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що призвели до зазначених порушень, вжити заходів щодо їх усунення, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.