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Кабмін призначив виконуючим обов‘язки голови правління АТ “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна

Також уряд ухвалив рішення про емісію акцій АТ “Енергоатом”.

Кабмін призначив виконуючим обов‘язки голови правління АТ “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна
Фото: t.me/energoatom_ua

Уряд призначив президента ДП “НАЕК “Енергоатом” Петра Котіна виконуючим обов‘язки голови правління новоствореного АТ “НАЕК “Енергоатом”.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні постанові Кабміну № 1420 від 29 грудня 2023 р.

Крім того, виконуючими обов’язки членів правління Компанії призначено Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця.

У постанові вказано, що товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП ”НАЕК “Енергоатом”. В свою чергу, його відокремлені підрозділи продовжують функціонувати як відокремлені підрозділи товариства.

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Також уряд ухвалив рішення про емісію акцій АТ “Енергоатом”, запланований розмір його статутного капіталу становить 306 млрд 245 млн 378 тис. гривень.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"

  • Стартом активного процесу корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі.

  • Цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням нашої країни – щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління.

  • Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатома" ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.

Що відомо про Петра Котіна

  • Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн гривень.

  • Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Влітку 2023 вона стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля обійшлися жінці майже в 7 млн грн.

  • Це – не єдине розслідування журналістів щодо Котіна. Раніше вони писали, що син Котіна керував фірмою, яку підозрювали в розкраданні коштів цього держідприємства. Наприкінці грудня, за даними "Схем", спливав контракт Петра Котіна з "Енергоатомом". Але його можуть продовжити. Крім того, "Енергоатом" повинні реформувати в акціонерне товариство, і Котін може його очолити – вирішення цього залежить від уряду.

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