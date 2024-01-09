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Через похолодання в Україні на 6% зріс рівень споживання електрики, влада закликає економити

Додаткові навантаження  на енергосистему збільшують ризик аварій.

Через похолодання в Україні на 6% зріс рівень споживання електрики, влада закликає економити
Фото: EPA/UPG

Через зниження температури споживання електроенергії в Україні стрімко зростає - станом на ранок 9 січня воно на 6% перевищило вчорашні показники. 

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, додаткові навантаження збільшують ризик аварій.

Шмигаль закликав українців економити. 

"На час холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання за рахунок вимкнення потужних електроприладів, а бізнес — за рахунок знеструмлення вивісок, банерів, вітрин. Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі", - наголосив  глава уряду.

  • 1 січня в енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії. Її надлишки Україна передавала сусідній Польщі з 11:00 до 13:00. Загальний обсяг склав 600 МВт*год. 
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