Через похолодання в Україні на 6% зріс рівень споживання електрики, влада закликає економити

Через зниження температури споживання електроенергії в Україні стрімко зростає - станом на ранок 9 січня воно на 6% перевищило вчорашні показники.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, додаткові навантаження збільшують ризик аварій.

Шмигаль закликав українців економити.

"На час холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання за рахунок вимкнення потужних електроприладів, а бізнес — за рахунок знеструмлення вивісок, банерів, вітрин. Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі", - наголосив глава уряду.