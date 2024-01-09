Зеленський заявив про проведення важливого засідання Ставки: про забезпечення снарядами і БпЛА

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення важливого засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.
Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою "в усіх деталях" розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Йшлося про фактичні витрати, щоденну потребу, розподіл між підрозділами, повідомив Зеленський у Telegram.
"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", – сказав він.
- Від початку року росіяни провели вже дві масштабні повітряні атаки на Україну. Під час кожної із них ворог використав десятки ракет різних типів та ударних безпілотників.
- 2 січня росіяни випустили 99 ракет після атаки БпЛА Shahed. ППО збила 72, зокрема всі "Кинджали".
- 8 січня ворог випустив 24 ракети, з них вдалося збити 18. За офіційними даними, з чотирьох "Кинджалів" не збили жодного.