Зеленський заявив про проведення важливого засідання Ставки: про забезпечення снарядами і БпЛА

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення важливого засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.

Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою "в усіх деталях" розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Йшлося про фактичні витрати, щоденну потребу, розподіл між підрозділами, повідомив Зеленський у Telegram.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", – сказав він.