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Зеленський заявив про проведення важливого засідання Ставки: про забезпечення снарядами і БпЛА

Також йшлося про ППО.

Зеленський заявив про проведення важливого засідання Ставки: про забезпечення снарядами і БпЛА
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення важливого засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.

Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою "в усіх деталях" розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Йшлося про фактичні витрати, щоденну потребу, розподіл між підрозділами, повідомив Зеленський у Telegram. 

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Інша важлива тема – ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", – сказав він.

  • Від початку року росіяни провели вже дві масштабні повітряні атаки на Україну. Під час кожної із них ворог використав десятки ракет різних типів та ударних безпілотників.
  • 2 січня росіяни випустили 99 ракет після атаки БпЛА Shahed. ППО збила 72, зокрема всі "Кинджали".
  • 8 січня ворог випустив 24 ракети, з них вдалося збити 18. За офіційними даними, з чотирьох "Кинджалів" не збили жодного. 
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