​Росіяни через морози не можуть знешкодити свою авіабомбу, яку скинули на Рубіжне

Російські сапери в тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині через сильні морози досі не можуть знешкодити фугасну авібомбу ФАБ-250, яка учора впала на місто.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Авіаційний снаряд, що впав з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному, досі не знешкоджено. Піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз", - написав він у фейсбуці.

Лисогор додав, що декілька районів міста перекриті. Людей виселяють із навколишніх кварталів, однак Рубіжне покинути не можна, бо в'їзд та виїзд звідти закрили.

"Не діють навіть спеціальні, підписані окупаційною владою, перепустки. Люди другу добу живуть у жаху перед небезпекою.

У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", - додав голова ОВА.