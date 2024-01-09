На Харківщині бригада енергетиків двічі за добу потрапила під обстріл росіян

У результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження мереж.

Бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл.

Про це повідомляє Харківобленерго.

“Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух - у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба”, - йдеться в повідомленні.

Як розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган, це вже другий подібний випадок за добу.

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж", - зазначив Роман Ганган.

За його словами, передбачити ворожі обстріли неможливо, тому енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов'язки в екстремальних умовах.