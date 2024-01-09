Повітряні сили не можуть підтвердити збиття "шахеда" на реактивному двигуні: такого дрона не знаходили

Повітряні сили поки не можуть підтвердити збиття ударного безпілотника Shahed із реактивним двигуном.
Такого безпілотника не знаходили. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.
"Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов – хай підтверджує, показує, розповідає", – сказав він.
Раніше Іран показував Shahed чорного кольору з реактивним двигуном, після чого звичайні "шахеди" почали перефарбовувати в чорний колір.
"Якщо дивитися на загрозу цього (реактивного двигуна – Ред.), це просто виходить така міні-крилата ракета. Запас бойової частини не може бути великий у такому «шахеді», тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального. Корисне навантаження на цей «шахед» буде суттєво зменшена. Бойова частина буде невелика, швидкість буде, звичайно, збільшена", – пояснив речник Повітряних сил.
- Чорні "шахеди" росіяни вперше використали в Україні через декілька днів після презентації дронів на реактивному двигуні в Ірані – 25 листопада. Але двигун у них був звичайний.
- 8 січня військовий експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" на своєму каналі в Telegram заявив, що в Україні збили Shahed саме на реактивному двигуні. Він продовжив на цьому наполягати і після коментаря Ігната.