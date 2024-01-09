Повітряні сили не можуть підтвердити збиття "шахеда" на реактивному двигуні: такого дрона не знаходили

Росіяни почали перефарбовувати в чорний дрони зі звичайними двигунами після того, як реактивний чорний Shahed презентував Іран.

Повітряні сили поки не можуть підтвердити збиття ударного безпілотника Shahed із реактивним двигуном.

Такого безпілотника не знаходили. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов – хай підтверджує, показує, розповідає", – сказав він.

Раніше Іран показував Shahed чорного кольору з реактивним двигуном, після чого звичайні "шахеди" почали перефарбовувати в чорний колір.

"Якщо дивитися на загрозу цього (реактивного двигуна – Ред.), це просто виходить така міні-крилата ракета. Запас бойової частини не може бути великий у такому «шахеді», тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального. Корисне навантаження на цей «шахед» буде суттєво зменшена. Бойова частина буде невелика, швидкість буде, звичайно, збільшена", – пояснив речник Повітряних сил.