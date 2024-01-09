На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні сили не можуть підтвердити збиття "шахеда" на реактивному двигуні: такого дрона не знаходили

Росіяни почали перефарбовувати в чорний дрони зі звичайними двигунами після того, як реактивний чорний Shahed презентував Іран. 

Повітряні сили не можуть підтвердити збиття "шахеда" на реактивному двигуні: такого дрона не знаходили
Фото: скріншот

Повітряні сили поки не можуть підтвердити збиття ударного безпілотника Shahed із реактивним двигуном. 

Такого безпілотника не знаходили. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. 

"Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов – хай підтверджує, показує, розповідає", – сказав він.

Раніше Іран показував Shahed чорного кольору з реактивним двигуном, після чого звичайні "шахеди" почали перефарбовувати в чорний колір.

"Якщо дивитися на загрозу цього (реактивного двигуна – Ред.), це просто виходить така міні-крилата ракета. Запас бойової частини не може бути великий у такому «шахеді», тому що реактивний двигун сам по собі має споживати багато пального. Корисне навантаження на цей «шахед» буде суттєво зменшена. Бойова частина буде невелика, швидкість буде, звичайно, збільшена", – пояснив речник Повітряних сил. 

  • Чорні "шахеди" росіяни вперше використали в Україні через декілька днів після презентації дронів на реактивному двигуні в Ірані – 25 листопада. Але двигун у них був звичайний.
  • 8 січня військовий експерт у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергій "Флеш" на своєму каналі в Telegram заявив, що в Україні збили Shahed саме на реактивному двигуні. Він продовжив на цьому наполягати і після коментаря Ігната.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies