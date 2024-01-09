Знайшли тіло ще одного чоловіка.

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки.

"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним", – повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

В результаті терористичної атаки загинуло троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і двоє отримали поранення.

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

Російська армія вранці 8 січня завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.

У межах області сили ППО збили три ракети.