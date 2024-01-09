На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки

Знайшли тіло ще одного чоловіка.

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки
Фото: denzadnem.com.ua

У Хмельницькому збільшилася кількість жертв російської атаки.

"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним", – повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

В результаті терористичної атаки загинуло троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і двоє отримали поранення. 

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

Російська армія вранці 8 січня завдала удару по Хмельницький області. Під час атаки пролунали щонайменше шість вибухів.

У межах області сили ППО збили три ракети.

  • Чергову ракетну атаку на Україну ворог проводив 8 січня із 6 до 8:30. Окупанти випустили крилаті ракети типу Х та аеробалістичні ракети "Кинджал". 
  • Тоді ворог вдарив по промислових об'єктах Харкова, в Змієві пошкоджено дім.
  • Окупанти завдали удару крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків і по Запоріжжі, в місті пролунало п'ять вибухів.
  • Більшість ракет була націлена на Хмельницьку область. По ній, зокрема по Старокостянтинову, де розташовано аеродром, ворог б'є систематично.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies