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Загарбники погрозами заганяють до війська фермерів на поневолених територіях, - розвідка

По господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку.

Загарбники погрозами заганяють до війська фермерів на поневолених територіях, - розвідка
Фото: slovoidilo.ua

Російські окупанти використовують механізми примусової мобілізації в тимчасово окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

Таким чином російські окупанти намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишились на поневолених територіях та компенсувати зниження підтримки війни серед російського населення.

“Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку”, - повідомили в розвідці.

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Уточнюється, що у випадку невиконання цієї вимоги сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери будуть каратись штрафами у 400 тис. рублів (близько 4,5 тис. доларів). 

Водночас сплата штрафу не гарантує уникнення від участі у війні проти України в лавах армії РФ.

ГУР зазначає, що кремлівські “технологи” наразі вважають за неможливе оголосити масштабну хвилю мобілізації, щоб не погіршувати соціальний фон перед так званими “виборами Путіна”.

Під загрозою примусової мобілізації перебувають всі чоловіки віком від 18 до 65 років. Більше того, нерідко РФ загоняє до окупаційного війська навіть 16-річних та 17-річних підлітків.

  • Пораненим окупантам не дають відпусток через масове дезертирство. Через переповнені лікарні відмовляють у лікуванні легким пораненим російської армії.
  • Провладна російська партія “Единая Россия” завела собі власну приватну армію ― так звану “ЧВК “Эспаньола”. 
  • Розвідка Великої Британії у черговому звіті вказує на зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.
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