Армія РФ до 2025 року може втратити понад півмільйона осіб, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії у черговому звіті вказує на зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

Про це ідеться у зведенні розвідки Великої Британії.

"Зростання числа щоденних втрат є свідченням деградації армії РФ та її перетворення на "масову армію" низької якості та великої кількості після мобілізації 2022 року", – пишуть у розвідці.

За даними Міноборони Британії, Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення професійних та досвідчених підрозділів.

"З такими темпами до 2025 року втрати Росії вбитими та пораненими становитимуть понад півмільйона. За дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив близько 70 000 осіб", – кажуть у розвідці.