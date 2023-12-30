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Армія РФ до 2025 року може втратити понад півмільйона осіб, – британська розвідка

Щоб відновитися Росії знадобиться 5-10 років.

Армія РФ до 2025 року може втратити понад півмільйона осіб, – британська розвідка
Фото: скрин відео

Розвідка Великої Британії у черговому звіті вказує на зростання щоденних втрат в особовому складі російської армії у війні проти України і прогнозує, що з такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

Про це ідеться у зведенні розвідки Великої Британії.

"Зростання числа щоденних втрат є свідченням деградації армії РФ та її перетворення на "масову армію" низької якості та великої кількості після мобілізації 2022 року", – пишуть у розвідці.

За даними Міноборони Британії, Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення професійних та досвідчених підрозділів.

"З такими темпами до 2025 року втрати Росії вбитими та пораненими становитимуть понад півмільйона. За дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив близько 70 000 осіб", – кажуть у розвідці.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати армії РФ сягають 358 270 осіб. Найбільше втрат ворожа армія несе на Таврійському напрямку. За інформацією Сил оборони, російяни ведуть штурми за допомогою так званих "м'ясних штурмів".
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