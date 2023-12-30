Головне за ніч та ранок суботи, 30 грудня: бої під Авдіївкою, 13 жертв ракетної атаки на Київ

Кількість жертв внаслідок масованої атаки по Києву зросла до 13 людей. З-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі дістали ще два тіла загиблих, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі", – написав він.

Пізніше стало відомо про ще два тіла жертв.

Уночі в суботу росіяни атакували Україну 10 "шахедами", 5 з них вдалося знищити силам ППО. Основний удар – прифронтова зона Херсонщини.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Українська протиповітряна оборона 5 ударних дронів знищила", – ідеться у зведенні.

У повітряних силах додали, що російські окупанти атакували Україну із мису Чауда (Крим).

"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей", – додали у ПС.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового та Авдіївки і 21 атаку біля Сєверного.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

В окупаційних військах рф фіксуються непоодинокі випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили ще 750 російських солдатів та 16 ворожих танків. Втрати ворога сягнули 358 270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж доби росіяни здійснили по Херсонщині 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них 8 – "шахедів". По Херсону ворог випустив 24 снаряди. Під обстріли потрапила критична інфраструктура Херсонщини, гуманітарний штаб у Бериславському районі та житлові квартали.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Через російську агресію 5 людей дістали поранення", – повідомив Прокудін.

Уже вдруге за цей місяць адміністрація Байдена схвалює екстрений продаж зброї Ізраїлю в обхід Конгресу, на суму 147,5 мільйонів доларів.

За інформацією Associated Press, у п'ятницю, 29 грудня, держсекретар Ентоні Блінкен повідомив Конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення щодо продажу зброї на 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, які необхідні для функціонування 155-мм снарядів, які Ізраїль вже придбав.

"Враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю, секретар повідомив Конгрес, що він скористався делегованими повноваженнями і визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення передачі", — повідомили у департаменті.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе від загроз, з якими він стикається", — йдеться в повідомленні Держдепу.

У грудні США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів. Цей пакет, у якому використовуються "обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні", передбачає надання зброї та техніки з раніше запланованого скорочення.

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