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Кількість загиблих у результаті масованої атаки на Київ зросла до 13 людей, – Кличко

Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів.

Кількість загиблих у результаті масованої атаки на Київ зросла до 13 людей, – Кличко
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв внаслідок масованої атаки по Києву зросла до 13 людей. З-під завалі складського приміщення у Шевченківському районі дістали ще два тіла загиблих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі", – написав він.

Пізніше стало відомо про ще два тіла жертв. 

  • Внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці. Також пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах.
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