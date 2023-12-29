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У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)

Дані про руйнування з'ясовуються. 

У Києві – пошкоджені будинки і метро, виникла пожежа на складах, є загиблі, 30 поранених (оновлення)
Пошкодження в Києві
Фото: Національна поліція України

У Києві є пошкодження в декількох районах внаслідок російської атаки. 

Після 16-ої години ДСНС повідомила, що з-під завалів складської будівлі дістали тіло шостої загиблої особи. Вісьмох людей вдалося врятувати.

Станом на 15.35 КМВА повідомила, що рятувальники виявили тіло ще одного загиблого - таким чином кількість жертв сягнула п'яти осіб. 

Після 14 години виявили тіло четвертого загиблого. Постраждали ще 30 людей. О 13:07 мер міста Кличко повідомив, що знайшли тіло третьої жертви – під завалами складу.

О 12:37 мер було відомо про двох загиблих. Станом на 11:37 було відомо про одного загиблого, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Поранені 28 (з них щонайменше 20 – госпіталізовані).

Фото: EPA/UPG

"28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом – медики надали допомогу на місці. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває", – писав Кличко.

"Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed», крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з Міг-31К. В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", – повідомив голова ОВА Сергій Попко.

Станом на 9:06 відомо, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється, повідомив голова КМВА Сергій Попко. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В Дарницькому пошкодження житлового багатоповерхового будинку, одного приватного будинку. Без пожеж. 

В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявили одного потерпілого.

В Шевченківському район – загорання в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загорання на території гаражів (ліквідовано), пожежа на території складських приміщень, на території нежитловій забудові. 

В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.

О 8:59 Кличко повідомив, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

"Вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди слідують через станцію без зупинки", – повідомив Кличко.

  • Уранці в столиці декілька разів лунали вибухи. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети. Під ударом – не лише Києв, а і Львів, Одеса, Харків та інші міста. 
  • Пошкодження багатоповерхівки внаслідок уламків зафіксовано в Одесі. В Конотопі пошкоджено СТО і будинок. У Львові – об'єкт критичної інфраструктури.
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