​Польський генштаб підтвердив, що під час масованого удару Росії по Україні в Польщу залетіла російська ракета (оновлено)

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомила пресслужба польських Збройних сил у Twitter (Х).

Зазначається, що об'єкт увійшов у повітряний простір з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО .

"Уранці непізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни. Відповідно до чинного порядку Оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться в повідомленні.

Оновлення 15.54. Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета, передає RMF24.

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що "ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах".

Polsat News із посиланням на джерела перед цим повідомив, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і яку збила наша ППО.

Оновлено. У Повітряних силах кажуть, що інцидент із літаючим об'єктом має стати ще одним сигналом для партнерів про те, що Україні потрібно більше засобів ППО, аби захищати і себе і Європу.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Як бачите, величезні атаки... багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БПЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року. Тож це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території зокрема й на заході. Це й Львівська область і Франківська… Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", - сказав він.

Як повідомлялося, в квітні цього року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.

А в листопаді минулого року Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі пізніше заявило, що вона була «російського виробництва». Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів.