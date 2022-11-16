У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни

У Польщі впала ракета російського виробництва.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Польщі.

Тому міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень

У відомстві додають, що ракета впала о 15:40 15 листопада у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства, унаслідок загинуло двоє громадянин Польщі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО.

Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.