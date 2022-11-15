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Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів

Польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО.

Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів
Фото: Армія Інформ

Уряд Польщі ухвалив рішення стосовно низки заходів у відповідь на вибух, спричинений, ймовірно, падінням російських ракет.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на ситуацію, що склалася, були реалізовані процедури, які передбачені в такій ситуації, в тому числі, серед іншого, щойно ухвалене рішення про підвищення готовності певних бойових, військових частин на території Польщі та про підвищення бойової готовності підрозділів силових структур в нашій країні", - заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Він зазначив, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО. 

Згідно із нею, сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Мюллер також пообіцяв, що уряд Польщі оприлюднить повідомлення про інцидент, яке буде "чітким і строгим, зрозумілим по суті, щоб не було ніяких перекручувань".

Як раніше повідомлялось, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомило AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

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