​Очільники парламентських комітетів країн ЄС закликали визнати Росію державою - терористом

COSAC також зауважила на необхідності створення ефективного механізму для конфіскації активів РФ, заморожених внаслідок санкцій.

Очільники парламентських комітетів країн Євросоюзу закликали визнати Росію державою - терористом та створити Спецтрибунал проти РФ.

Про це йдеться в заключному документі за підсумками Конференції голів парламентських комітетів з європейських питань держав-членів Європейського Союзу (COSAC).

"COSAC закликає до створення Спеціального міжнародного кримінального трибуналу для забезпечення відповідальності за злочини агресії та закликає до судового переслідування та покарання воєнних злочинів та інших злочинів згідно з міжнародним правом, скоєних в Україні, у тому числі шляхом впровадження принципу універсальної юрисдикції", - йдеться у документі.

COSAC також зауважила на необхідності створення ефективного механізму для конфіскації активів РФ, заморожених внаслідок санкцій ЄС, і використання їх для компенсації шкоди, завданої Україні російською агресією.

"COSAC закликає Росію повністю відшкодувати матеріальні та нематеріальні збитки, завдані Україні", - йдеться у документі.

Водночас голови парламентських комітетів країн ЄС закликали лідерів Євросоюзу додатково посилити санкцій проти Росії та Білорусі. Вони також звернулися до керівників держав співдружності з проханням надалі надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

"COSAC підтримує заклики Європарламенту використати існуючі європейські інституції для покращення механізмів координації постачання сучасних систем зброї, а також навчання українських солдатів у країнах-членах ЄС, поважаючи при цьому специфіку політики безпеки та оборони деяких держав-членів. Цим ми підкреслюємо наше визнання того, що нашій спільній європейській безпеці загрожує Росія. Тому наша спільна відповідальність – протистояти цій загрозі", - йдеться в заяві.

Глави комітетів парламентів країн ЄС наголосили на важливості надання середньо та довготермінової допомоги з відбудови України. Вони закликали Єврокомісію продовжити роботу над комплексним пакетом відновлення для України.

Українська делегація вперше була запрошена на пленарне засідання конференції COSAC, що проходила у Празі в рамках головування Чехії в Раді ЄС.

COSAC - найбільш впливова платформа для обміну досвідом між національними парламентами і їх єврокомітетів та Європейським парламентом.

Нагдаємо, вчора перед початком саміту G20 на Балі Група ЄНП висловила рішуче несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20. У ЄНП тако повідомили, що проголосують за резолюцію Європарламенту, щоб віднести РФ до категорії терористичної держави.