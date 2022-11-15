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Україна ініціює створення міжнародної Координаційної групи з попередження голоду

Програма "Grain from Ukraine" передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.

Україна ініціює створення міжнародної Координаційної групи з попередження голоду
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під егідою президента Володимира Зеленського та за координації Керівника Офісу президента Андрія Єрмака починає роботу гуманітарна програма з попередження голоду "Grain from Ukraine", що буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Суть програми програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачф країнам, що знаходяться на межі голоду.

"Закликаю всі країни приєднатися до нашої ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим. Ця ініціатива – Grain From Ukraine – уже нами започаткована. І перше судно Nord Vind виходить у Ефіопію. На борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою", - зазначив Зеленський.

Він додав, що повномасштабне військове вторгнення РФ приносить смерть не тільки українцям. Через бойові дії та руйнування традиційних ланцюжків постачання росіяни наблизили до голодної смерті щонайменше 70 мільйонів людей по всьому світу.

"Україна прийняла безпрецедентне рішення – спрямувати частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз діти і дорослі не мають що їсти", - зазначив президент.

Програма "Grain from Ukraine" передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023. Це можливо завдяки відправленням від 1 до 10 суден на місяць в рамках гуманітарної програми протягом 2023 року.

Нагадаємо, Туреччина хоче ще на рік продовжити дію "зернової угоди", термін якої закінчується 22 листопада.

Раніше заступник генсекретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс також заявив, що Організація Об'єднаних Націй працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і полегшити процедуру перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України.

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