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​Прем'єр Нідерландів про вибух у Польщі: "Цього б не сталося без жахливих ракетних ударів Росії по Україні"

Представники країн G7 та НАТО зібралися, щоб обговорити інцидент у Польщі.

​Прем'єр Нідерландів про вибух у Польщі: "Цього б не сталося без жахливих ракетних ударів Росії по Україні"
Скріншот відео
Фото: ОП у Facebook

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що сьогодні на Балі представники країн "Великої сімки" та НАТО зібралися, щоб обговорити інцидент у Польщі минулої ночі, коли під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в польському населеному пункті впала ракета.

"G7 та нинішні члени НАТО скликали зустріч сьогодні вранці на Балі під час G20, щоб обговорити інцидент у Польщі минулої ночі. Ми єдині в тому, що спочатку маємо встановити факти, а тому підтримати розслідування Польщі", – написав Рютте у Twitter.

Рютте наголосив, що трагедії не сталося б, якщо Росія би не обстрілювала Україну.

"Ясно одне: цього б не сталося без жахливих ракетних ударів Росії по Україні. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії", – додав прем'єр Нідерландів. 

Нагадаємо, учора під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в польському населеному пункті впала ракета. Двоє людей загинули. Попередні дані свідчать, що ракета була вироблена в Росії, однак президент США Джо Байден зазначив, що це не означає, що ракета була запущена з РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада засідання РНБО. Окрім того, Польща підвищує боєготовність деяких військових підрозділів і вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 статуту НАТО, що передбачає проведення консультацій.

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