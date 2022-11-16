Трамп подав заявку на участь у президентських виборах у США-2024

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватись на президентських виборах 2024 року.

Про це пише BBC.

Його помічники подали офіційну заявку на участь у виборах, тоді як сам колишній президент звернувся до своїх прихильників, які зібралися біля його резиденції у Флориді.

“Повернення Америки починається прямо зараз!”, – проголосив Трамп.

Трамп розповів, що на момент його звільнення з посади економіка стрімко відновлювалася після спаду, викликаного епідемією коронавірусу.

“Тепер ми країна, яка перебуває у занепаді”, – продовжив він, нагадавши про різке зростання інфляції в країні, що досягла максимального значення за останні 40 років.

Трамп також розкритикував чинного президента США за те, що той, за його словами, поставив країну на межу ядерної війни через нездатність упоратися з конфліктом в Україні.

“Навіть буквально сьогодні до Польщі прилетіла ракета, ймовірно, запущена Росією. Люди абсолютно розлючені і перебувають у сум'ятті. Вони дуже розгнівані”, – додав він.

Трамп пообіцяв, що з цього моменту і аж до дня голосування у 2024 році він боротиметься, як ніхто ще не боровся в історії.

“Ми завдамо поразки радикальним лівим з Демократичної партії, які намагаються зруйнувати нашу країну зсередини”, – сказав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп – 45-й президент США з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року. Трамп виграв президентські вибори 2016 року як представник Республіканської партії, здобувши перемогу над кандидаткою від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Трамп балотувався на другий термін від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, але програв вибори демократу Джо Байдену.

6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю з часів війни 1812 року між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу Байдена. Унаслідок події загинули п'ятеро людей і сотні отримали поранення.

У жовтні Комітет Палати представників Конгресу США, який розслідує події штурму Капітолію, вирішив офіційно викликати Трампа для надання свідчень.